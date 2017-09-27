В Казани снесли незаконно построенную автомойку

Недалеко от торгового комплекса «Азино» на площади 330 кв. метров находились боксы, где можно было отремонтировать и помыть автомобиль. Однако объект был размещен незаконно, без каких-либо разрешений. Поэтому исполком Казани обратился в суд с требованием снести автосервис. Иск был удовлетворен. Однако владелец не торопился разобрать постройку и пытался обжаловать решение суда, но тщетно.