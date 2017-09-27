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09:25 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани снесли незаконно построенную автомойку

Незаконно построенный автосервис сравняли с землей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Недалеко от торгового комплекса «Азино» на площади 330 кв. метров находились боксы, где можно было отремонтировать и помыть автомобиль. Однако объект был размещен незаконно, без каких-либо разрешений. Поэтому исполком Казани обратился в суд с требованием снести автосервис. Иск был удовлетворен. Однако владелец не торопился разобрать постройку и пытался обжаловать решение суда, но тщетно.

После многочисленных предупреждений на место прибыли судебные приставы, представители исполкома и тяжелая техника, которая за 40 минут сравняла с землей автосервис. Все затраты будут взысканы с владельца незаконного объекта.

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