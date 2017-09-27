В Казани снесли незаконно построенную автомойку
Незаконно построенный автосервис сравняли с землей, сообщает
Незаконно построенный автосервис сравняли с землей, сообщает
Недалеко от торгового комплекса «Азино» на площади 330 кв. метров находились боксы, где можно было отремонтировать и помыть автомобиль. Однако объект был размещен незаконно, без
После многочисленных предупреждений на место прибыли судебные приставы, представители исполкома и тяжелая техника, которая за 40 минут сравняла с землей автосервис. Все затраты будут взысканы с владельца незаконного объекта.