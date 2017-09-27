Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
09:36 (мск), источник: ТАСС

Суд обязал «Челябэнергосбыт» выплатить около 1 млрд руб. в пользу «МРСК Урала»

В «Челябэнергосбыте» заявили, что компания оставляет за собой право оспорить судебное решение в вышестоящих инстанциях.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Решение суда, согласно которому ПАО «Челябэнергосбыт» обязано выплатить долг и неустойку ОАО «МРСК Урала» на общую сумму около 1 млрд рублей, вступило в законную силу. Об этом в среду сообщила пресс-служба «МРСК Урала».

«Вчера Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 мая 2017 г. <…> Взысканию с ПАО “Челябэнергосбыт” в пользу ОАО “МРСК Урала” подлежит основной долг в размере более 690 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии за июль 2015 — февраль 2016 г., а также проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойка, общий размер которой на 30 сентября 2017 г. составит около 320 млн рублей», — говорится в сообщении «МРСК Урала».

В свою очередь в пресс-службе «Челябэнергосбыта» заявили, что компания оставляет за собой право оспорить судебное решение в вышестоящих инстанциях. «В рамках указанного дела с ПАО “Челябэнергосбыт” в пользу ОАО “МРСК Урала” была вынесено решение о взыскании основной суммы долга в размере 693,7 млн рублей, дополнительных процентов и неустойки. Во исполнение решения суда ПАО “Челябэнергосбыт” произведет оплату в ближайшее время», — прокомментировали там.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

ПАО «Челябэнергосбыт» — основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
Над горящим складом под Винницей закрыли воздушное пространство
«Ъ» сообщил об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% нарезного хлеба
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь