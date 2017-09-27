Суд обязал «Челябэнергосбыт» выплатить около 1 млрд руб. в пользу «МРСК Урала»

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Решение суда, согласно которому ПАО «Челябэнергосбыт» обязано выплатить долг и неустойку ОАО «МРСК Урала» на общую сумму около 1 млрд рублей, вступило в законную силу. Об этом в среду сообщила пресс-служба «МРСК Урала».

«Вчера Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 мая 2017 г. <…> Взысканию с ПАО “Челябэнергосбыт” в пользу ОАО “МРСК Урала” подлежит основной долг в размере более 690 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии за июль 2015 — февраль 2016 г., а также проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойка, общий размер которой на 30 сентября 2017 г. составит около 320 млн рублей», — говорится в сообщении «МРСК Урала».

В свою очередь в пресс-службе «Челябэнергосбыта» заявили, что компания оставляет за собой право оспорить судебное решение в вышестоящих инстанциях. «В рамках указанного дела с ПАО “Челябэнергосбыт” в пользу ОАО “МРСК Урала” была вынесено решение о взыскании основной суммы долга в размере 693,7 млн рублей, дополнительных процентов и неустойки. Во исполнение решения суда ПАО “Челябэнергосбыт” произведет оплату в ближайшее время», — прокомментировали там.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.