Суд обязал «Челябэнергосбыт» выплатить около 1 млрд руб. в пользу «МРСК Урала»
В «Челябэнергосбыте» заявили, что компания оставляет за собой право оспорить судебное решение в вышестоящих инстанциях.
В «Челябэнергосбыте» заявили, что компания оставляет за собой право оспорить судебное решение в вышестоящих инстанциях.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Решение суда, согласно которому ПАО «Челябэнергосбыт» обязано выплатить долг и неустойку ОАО «МРСК Урала» на общую сумму около 1 млрд рублей, вступило в законную силу. Об этом в среду сообщила
«Вчера Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 мая 2017 г. <…> Взысканию с ПАО “Челябэнергосбыт” в пользу ОАО “МРСК Урала” подлежит основной долг в размере более 690 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии за июль 2015 — февраль 2016 г., а также проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойка, общий размер которой на 30 сентября 2017 г. составит около 320 млн рублей», — говорится в сообщении «МРСК Урала».
В свою очередь в
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
ПАО «Челябэнергосбыт» — основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области.