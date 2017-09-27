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10:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Финансирование на ремонт школ в Иркутске выросло в два раза

500 млн рублей выделено в этом году.

Источник: IrkutskMedia.ru

Финансирование капитального и текущего ремонта школ в Иркутске выросло в два раза по сравнению с 2015 годом. Об этом сказал начальник департамента образования Иркутска Александр Костин на депутатских слушаниях сегодня, 27 сентября. Он подчеркнул, что если в 2015 году выделялось 256 млн рублей, то в 2017 году уже 500 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Также он сообщил, что сейчас продолжается капитальный ремонт в семи учреждениях. В том числе в детском саду № 77 и № 119, а также ремонт бассейна в школе № 3.

Депутаты попросили Александра Костина подготовить к слушаниям в октябре данные о выделении средств на ремонт ограждений школ и детских садов.

Также на слушаниях было отмечено, что работа по установке подъемников и по расширению дверных проемов для инвалидов-колясочников в школах города будет продолжена.

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