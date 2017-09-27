Определение подрядчика на строительство моста через Чусовую перенесено

Определение подрядчика связано не только с лучшей ценой и опытом строительной компании, но и конкуренцией между двумя влиятельными экономическими группами — Геннадия Тимченко и главы ВТБ Андрея Костина. Как пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на источник в краевом правительстве, группа ВТБ (инвестор проекта) заинтересована в привлечении к проекту в разных конструкциях подряда и субподряда компаний из Санкт-Петербурга и Челябинска.