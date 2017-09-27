В Верхнем Уфалее планируют открыть новое производство

Собственник ООО «Литейный центр», генеральный директор курганской компании «Корвет» Анатолий Чернов представил губернатору Борису Дубровскому инвестиционный проект по организации механической обработки продукции литейного производства в Верхнем Уфалее. При реализации проекта будет создано около 250 рабочих мест.

Как уже сообщало агентство, в 2017 году ситуация на рынке труда Верхнего Уфалея резко ухудшилась. С Уфалейникеля уволено по различным причинам 1975 работников. Уровень безработицы в городе вырос в два с лишним раза.

«Этот год складывается для городского округа очень непросто. На сегодня в Верхнем Уфалее самый высокий уровень безработицы. Поэтому любой инвестиционный проект, который предполагает создание новых рабочих мест или новых производств, мы готовы рассматривать как приоритетный, — подчеркнул Борис Дубровский. — В ответ рассчитываем на социально ответственный подход бизнеса в территориях».

Напомним, минэкономразвития области 3 марта направило заявку в правительство РФ на создание в Верхнем Уфалее ТОСЭР. «Литейный центр» является потенциальным резидентом ТОСЭР.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский выступил с предложением к инвестору — сдвинуть сроки начала реализации проекта. Анатолий Чернов выразил готовность форсировать работы при определенных условиях. Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово совместно с собственниками подобрать наиболее приемлемые меры поддержки.