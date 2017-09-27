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10:21 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне Парковый на сутки отключат воду

Плановые ремонтные работы будут проходить на ул. Строителей, 37. По этой причине часть домов останется без водоснабжения.

Источник: Новости Перми

В Перми с 09:30 28 сентября до 09:30 29 сентября будет отключена подача воды в следующих домах:

— ул. Водопроводная, 3-я, 1, 5;
— ул. Вокзальная, 78, 80;
— ул. Желябова, 10, 11, 11/2, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3;
— ул. Комиссара Пожарского, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 17, 17А, 21;
— ул. Красина, 6; — ул. Куфонина, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 28, 28/1, 30, 32, 7, 9;
— ул. Маяковского, 15;
— ул. Новоколхозная, 2;
— ул. Парковый, 1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15/6А, 15/6Б, 17, 18, 1А, 2, 20/1, 22/1, 23, 25А, 25Б, 25 В, 25 Г, 25Д, 26Б, 28А, 2А, 3, 3/1, 30/1, 30/2, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 3Б, 4, 40А, 42, 46, 5, 5/1, 50, 52, 54/1, 54/2, 6, 7, 8;
— ул. Подлесная, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 23/1, 23/2, 23/3, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 3А, 3Б, 43А, 5, 6, 6АБ, 7, 7/3, 7/4, 9, 9/2, 9/3, 9/4;
— ул. Сельская, 2, 4/1, 7;
— ул. Строителей, 10, 12, 16, 16А, 18, 24А, 24Б, 24 В, 26, 34, 34А, 36, 36/1, 37, 46, 48, 8;
— ул. Шпалопропиточная, 4, 4А.

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