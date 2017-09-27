В микрорайоне Парковый на сутки отключат воду
Плановые ремонтные работы будут проходить на ул. Строителей, 37. По этой причине часть домов останется без водоснабжения.
Плановые ремонтные работы будут проходить на ул. Строителей, 37. По этой причине часть домов останется без водоснабжения.
В Перми с 09:30 28 сентября до 09:30 29 сентября будет отключена подача воды в следующих домах:
— ул. Водопроводная, 3-я, 1, 5;
— ул. Вокзальная, 78, 80;
— ул. Желябова, 10, 11, 11/2, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3;
— ул. Комиссара Пожарского, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 17, 17А, 21;
— ул. Красина, 6; — ул. Куфонина, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 28, 28/1, 30, 32, 7, 9;
— ул. Маяковского, 15;
— ул. Новоколхозная, 2;
— ул. Парковый, 1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15/6А, 15/6Б, 17, 18, 1А, 2, 20/1, 22/1, 23, 25А, 25Б, 25 В, 25 Г, 25Д, 26Б, 28А, 2А, 3, 3/1, 30/1, 30/2, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 3Б, 4, 40А, 42, 46, 5, 5/1, 50, 52, 54/1, 54/2, 6, 7, 8;
— ул. Подлесная, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 23/1, 23/2, 23/3, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 3А, 3Б, 43А, 5, 6, 6АБ, 7, 7/3, 7/4, 9, 9/2, 9/3, 9/4;
— ул. Сельская, 2, 4/1, 7;
— ул. Строителей, 10, 12, 16, 16А, 18, 24А, 24Б, 24 В, 26, 34, 34А, 36, 36/1, 37, 46, 48, 8;
— ул. Шпалопропиточная, 4, 4А.