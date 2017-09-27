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10:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области стало больше барсуков, лосей и куропаток

Как поясняют специалисты, на увеличение числа животных влияет сразу несколько факторов.

В регионе завершается подсчет численности охотничьих ресурсов, сообщают в Минприроды. В 2017 году зафиксировано самое большое за последние 15 лет число некоторых видов животных. Так в регионе значительно больше стало енотовидных собак, барсуков, бурых медведей, куниц.

Специалисты отметили также рост численности благородных оленей, зайцев-беляков, лосей, рысей, пушных зверей. В области выросло количество вальдшнепов, бекасов, куропаток и тетеревов.

Тем не менее, как отмечают в ведомстве, не на всех них можно охотиться. Все еще продолжается учет выдр, бобров, норок, ондатр.

В Минприроды объяснили, что на изменение количества животных влияет целый ряд факторов. Например, природные — наличие кормовой базы и комфортность пребывания животного на территории, а также искусственные — воздействие человека на окружающую среду и ее обитателей.

Марина Захарченко, охотовед БУ «Управление по охране животного мира:

 — Нестабильность популяции того же волка, зайца, кабана, косули, росомахи, лисицы, которую мы наблюдаем в последние годы, вполне может быть обусловлена тем, что эти виды вошли в определенный биологический цикл, что выражается в снижении их размножения, миграции популяции или гибели какой-то ее части. В целом, ежегодное колебание численности в пределах 10% в меньшую или большую сторону — явление естественное, оно определяется местными условиями обитания.

Подсчетом численности животных занимаются в основном в мае и июне-сентябре сотрудники БУ «Управление по охране животного мира» и инспекторы в охотничьих угодьях.

Полученные в итоге данные обрабатывают специалисты Минприроды, после чего в отчет заносят усредненный показатель по каждой популяции.

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