В Омской области стало больше барсуков, лосей и куропаток
Как поясняют специалисты, на увеличение числа животных влияет сразу несколько факторов.
Как поясняют специалисты, на увеличение числа животных влияет сразу несколько факторов.
В регионе завершается подсчет численности охотничьих ресурсов, сообщают в Минприроды. В 2017 году зафиксировано самое большое за последние 15 лет число некоторых видов животных. Так в регионе значительно больше стало енотовидных собак, барсуков, бурых медведей, куниц.
Специалисты отметили также рост численности благородных оленей,
Тем не менее, как отмечают в ведомстве, не на всех них можно охотиться. Все еще продолжается учет выдр, бобров, норок, ондатр.
В Минприроды объяснили, что на изменение количества животных влияет целый ряд факторов. Например, природные — наличие кормовой базы и комфортность пребывания животного на территории, а также искусственные — воздействие человека на окружающую среду и ее обитателей.
Марина Захарченко, охотовед БУ «Управление по охране животного мира:
— Нестабильность популяции того же волка, зайца, кабана, косули, росомахи, лисицы, которую мы наблюдаем в последние годы, вполне может быть обусловлена тем, что эти виды вошли в определенный биологический цикл, что выражается в снижении их размножения, миграции популяции или гибели
Подсчетом численности животных занимаются в основном в мае и
Полученные в итоге данные обрабатывают специалисты Минприроды, после чего в отчет заносят усредненный показатель по каждой популяции.