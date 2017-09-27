«Донавтовокзал» оштрафовали на 2 миллиона рублей за навязывание дополнительных комиссий пассажирам

«Отметим, что действующим законодательством не предусмотрено взимание дополнительных к стоимости билета платежей при предварительной и текущей продаже билетов на регулярные автобусные рейсы в кассах автовокзала, в то время как ПАО “Донавтовокзал” вынуждало граждан переплачивать за проездной документ от 40 до 60 рублей», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Ростовской области поддержал позицию Ростовского УФАС и признал решение о нарушение ПАО «Донавтовокзал» закона «О защите конкуренции» обоснованным. В итоге компанию привлекли к административной ответственности, размер штрафа составил более 2 миллионов рублей.