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11:36 (мск), источник: Городской репортер

«Донавтовокзал» оштрафовали на 2 миллиона рублей за навязывание дополнительных комиссий пассажирам

Ростовское УФАС завершило работу по привлечению ПАО «Донавтовокзал», необоснованно навязывавшего дополнительные комиссионные сборы пассажирам, к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отметим, что действующим законодательством не предусмотрено взимание дополнительных к стоимости билета платежей при предварительной и текущей продаже билетов на регулярные автобусные рейсы в кассах автовокзала, в то время как ПАО “Донавтовокзал” вынуждало граждан переплачивать за проездной документ от 40 до 60 рублей», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Ростовской области поддержал позицию Ростовского УФАС и признал решение о нарушение ПАО «Донавтовокзал» закона «О защите конкуренции» обоснованным. В итоге компанию привлекли к административной ответственности, размер штрафа составил более 2 миллионов рублей.

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