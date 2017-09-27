Молдова вошла в топ-5 стран развивающегося туризма

Отмечается, что суммарное число туристов из года в год растет. Таким образом, в этом году число гостей республики, остановившихся в пансионатах и отелях, выросло на 18%.
Увеличение потока иностранцев особенно отличительно в последние годы, ведь еще совсем недавно, в 2013 году международный гид Lonely Planet признал Молдову самой мало посещаемой страной, а теперь включил в десятку самых рекомендуемых направлений, пишет press.try.md.
По статистическим данным, в прошлом году территорию Молдовы посетили три с половиной миллиона туристов, на 500 тыс. больше, чем годом ранее.