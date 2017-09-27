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10:18 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова вошла в топ-5 стран развивающегося туризма

Республика Молдова замыкает пятерку стран мира с наиболее активно растущим уровнем туризма. Уже за первые 6 месяцев этого года специалисты подсчитали около двух миллионов туристов, посетивших нашу страну.

Источник: Actualitati.md

Отмечается, что суммарное число туристов из года в год растет. Таким образом, в этом году число гостей республики, остановившихся в пансионатах и отелях, выросло на 18%.

Увеличение потока иностранцев особенно отличительно в последние годы, ведь еще совсем недавно, в 2013 году международный гид Lonely Planet признал Молдову самой мало посещаемой страной, а теперь включил в десятку самых рекомендуемых направлений, пишет press.try.md.

По статистическим данным, в прошлом году территорию Молдовы посетили три с половиной миллиона туристов, на 500 тыс. больше, чем годом ранее.

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