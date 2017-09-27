В «КазМунайГазе» объяснили повышение цен на бензин

Источник: Tengrinews

В сентябре на АЗС «КазМунайГаз» бензин АИ-92 дорожал дважды — сначала до 144, а затем до 147 тенге за литр.

Как пояснили в компании, рост цен обусловлен, главным образом, «российским фактором», а также частично ремонтом на Атырауском НПЗ.

«У нас общий рынок с Российской Федерацией. Значительный разрыв цен приведет не только к соответствующему импорту, но и к перетоку ГСМ в РФ. Цена в РФ возросла, и КМГ повысил цены на импортируемые ГСМ. (…) Остановка АНПЗ повлекла снижение объемов поставок нефтепродуктов собственного производства, что в свою очередь влечет за собой необходимость импорта и отчасти приводит к повышению цен. (…) Текущая цена сформирована исходя из действующей себестоимости остатков продукции и зависит от текущей конъюнктуры рынка. По мере поступления новых партий продукта цена может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону», — ответили в КМГ.

По данным компании, из-за недостаточной мощности отечественных НПЗ, из России в Казахстан импортируется топливо, покрывающее 30 процентов потребности рынка.

«В целом, потребности внутреннего рынка РК обеспечены в полном объеме, дефицита нет и не прогнозируется. После завершения реконструкции казахстанских НПЗ планируется рост перерабатывающих мощностей и увеличение глубины переработки нефти, что позволит обеспечить внутренний рынок республики нефтепродуктами в полном объеме. Излишняя часть будет экспортироваться», — объяснили в «КазМунайГазе.

Вместе с тем, в «Казмунайгазе» готовятся к тому, что с 1 января 2018 года в соответствии с техрегламентом Таможенного союза, на территории Казахстана должен начаться выпуск бензина экологических классов К4 и К5. Стоимость более качественное топливо в КМГ пока не определили.

«Полномасштабная реализация моторного топлива экологического стандарта К-4 производства казахстанских НПЗ на АЗС КМГ начнется после завершения реконструкции Павлодарского НПЗ и Атырауского НПЗ. Прогноз цен на данное топливо зависит от большого количества факторов, в том числе от курса валют, котировок цен на нефтепродукты в РФ и так далее, на что мы не имеем прямого воздействия. В целом, цены на нефтепродукты будут определяться за счет баланса оптовых и розничных цен в РК и ближнем зарубежье. Уже сейчас к нам заходят небольшие партии бензина марки Аи-92 производства Шымкентского НПЗ качества К4, которое завод начал вырабатывать после выхода с ремонта», — сообщили в компании.

Кроме того, озвучена стоимость проектов модернизации НПЗ в Казахстане. Стоимость модернизации и реконструкции Атырауского НПЗ складывается следующим образом: комплекс производства ароматики — 1 329 миллионов долларов, комплекс глубокой переработки нефти — 2050,1 миллиона долларов.

Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ стоит 1853,5 миллиона долларов, модернизация Павлодарского НХЗ — 831 миллион долларов.