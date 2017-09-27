Вестник реновации

Источник: РИА "Новости"

Масштаб работ виден сразу — мэрия на своем сайте опубликовала специальную карту, на которой отмечены 210 площадок, где построят так называемые «стартовые» дома. Они появятся в 75 округах: большая часть — на юго-востоке и северо-востоке города.

По словам властей, это позволит расселить около 570 пятиэтажек, где сейчас живут почти 120 тыс. человек.

Это только первый шаг, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В течение года мы должны продолжить подбор стартовых площадок и подобрать еще как минимум около сотни, чтобы программа реновации шла параллельно во всех районах Москвы. Сергей Собянин Мэр Москвы

В мэрии говорят, что выбранные ими площадки свободны: это позволит начать строительство в ближайшее время и переселить жителей в дома в том же квартале.

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Москвичи же опасаются, что долгое время будут жить с видом на котлован, в нескольких метрах от кранов и бетономешалок.

Например, на карте мэрии видно, что «стартовый» участок у метро «Каховская», где пересекаются Одесская и Малая Юшуньская улицы, расположен между многочисленными пятиэтажками: новая постройка, видимо, лишит жителей внутреннего двора со спортивной площадкой. Похожая ситуация недалеко от Тимирязевской — скоро стройка начнется прямо на краю Гончаровского парка.

В соцсетях уже беспокоятся о сохранности зеленых насаждений рядом с многоэтажками; вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский считает, что это лишь верхушка айсберга — проблем будет гораздо больше:

Сейчас очень остро стоит проблема шума и пыли, проблема с вывозом мусора, с парковкой автотранспорта, потому что многие улицы перекрываются — движения строительной техники дают нагрузку на город в целом. Иван Андриевский Вице-президент Российского союза инженеров

На старт программы городские власти выделили почти 100 млрд руб., а всего на первый этап — втрое больше. Расходование этих средств будет контролировать Анатолий Константинов, который, как выяснилось, возглавит специально созданный Фонд реновации. Собянин называет его «строителем с сорокалетним стажем». Обозреватель рынка недвижимости «Коммерсантъ FM» Андрей Воскресенский уверен, что выбор мэрии неслучаен.

Он — типичный строитель еще советской закалки, человек, который может говорить на одном языке с рабочими, с прорабами, может работать в состоянии аврала, соблюдать какие-то нереальные сроки, если партия сказала «надо». Андрей Воскресенский Обозреватель рынка недвижимости «Коммерсантъ FM»

«Несмотря на то, что он несколько лет был генеральным директором ДСК-1, он не бизнесмен по характеру. Это назначение говорит о том, что Фонду реновации — по крайней мере, в первое время — не придется заниматься коммерческой деятельностью, ведь власти Москвы говорили, что через какое-то время излишки площадей будут поступать в открытую продажу, и Фонд должен выйти на самоокупаемость».

По планам мэрии, строительство первых 59 домов завершат к 2019 году, следующие 151 — еще через два года. Специалисты уверены: сроки весьма амбициозны, а факторов, которые могут помешать, достаточно — например, чемпионат мира по футболу, который город примет уже в следующем году.