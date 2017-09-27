Погода в доме. В Новосибирске стартовал отопительный сезон

На минувшей неделе батареи в домах новосибирцев начали теплеть. Отопительный сезон нынешней осенью стартовал на пять дней раньше, чем в прошлом году.

Зимовать — с паспортом.

Осень в этом году холодная, не особо балует тёплыми деньками. По ночам всё чаще случаются заморозки. Поэтому и разворачивать систему отопления в Новосибирске в этом году стали 18 сентября. В первую очередь тепло получили больницы, детские сады и школы.

«Объекты социальной сферы практически уже все получают тепло, — рассказал заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев. — Есть отдельные школы и больницы, где пока батареи не греют. Просто температура там ещё в пределах санитарных норм, но на днях и они получат тепло».

Как заверили специалисты, за 10 дней система отопления в городе будет развёрнута полностью — до 28 сентября во всех больницах, школах и жилых домах будет тепло, а значит, уютно. Подключение происходит поэтапно. Как говорят специалисты, это нужно для того, чтобы обеспечить плавное изменение гидравлического и теплового режима, без нарушения теплоснабжения уже подключённых зданий.

Практически все потребители успели к этому времени обзавестись паспортами готовности. Не могут их выдать лишь тем, у кого есть задолженность по оплате тепловой энергии. «Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Новосибирске сегодня у 19 домов, — сообщил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. — По закону они не имеют права получить паспорта готовности. В каждом случае мы отдельно разберёмся буквально в ближайшие дни. Нужно найти решения, чтобы без отопления в городе никто не остался».

Подготовиться успели.

Несмотря на то, что отопительный сезон в городе в этом году стартовал на несколько дней раньше, подготовиться к нему успели. Хотя «слабых мест» оказалось на 11% больше, чем в 2016 году: во время гидравлических испытаний коммунальные службы выявили 1128 дефектов (46 — в котельных и 1082 — на тепловых сетях). Как отметили в мэрии, это связано не только с износом теплосетей, но и с оптимизацией технологии, по которой проходят гидравлические испытания.

«К началу осени все выявленные дефекты устранили, — рассказал Игорь Кудин. — Кроме того, работу вели и по техническому перевооружению и капитальному ремонту инженерных сетей. Сегодня процент износа очень высок — более 80%. Чтобы отопительный сезон проходил без коммунальных аварий, ремонтировать нужно не менее 100 км сетей в год. В этом году выделенных средств хватило на то, чтобы сделать ремонт в необходимом объёме».

Всего на подготовку к отопительному сезону в этом году было потрачено более 100 млн рублей. Основная часть суммы поступила из областного бюджета, ещё 15 млн рублей — доля городского бюджета. Специалисты подсчитали: на будущий год средств понадобится примерно столько же.