Энергетики отключили муниципальные котельные Перми за долг в 2, 8 млн руб

Ранее энергетики за долги отключили электроэнергию на двух котельных ГКТХ, расположенных поселке Новые Ляды — по ул. Чусовская, 27 и ул. Хабаровская, 36а. Сумма долга составляет около 2, 8 млн руб. — неоплата за август и отсутствие аванса за сентябрь.

В ходе проверки жалобы ГКТХ, прокуратура установила, что указанные объекты обеспечивают горячим водоснабжением и отоплением жилые дома, а также объекты социальной сферы.



Как заявляют в прокуратуре, в отношении граждан, добросовестно производящих платежи, невозможен перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии из-за наличия долга между организациями, состоящими в технологической цепочке, связанной с потреблением тепловой энергии и поставкой горячей воды. Кроме того, отсутствие необходимых подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2017−2018 создают угрозу срыва отопительного сезона, а вследствие чего влекут угрозу жизни и здоровью людей.



Свердловский районный суд Перми признал действия ПАО «Пермэнергосбыт» по ограничению подачи электрической энергии на котельные незаконными. «Отключение было произведено в связи с задолженностью МУП “ГКТХ” перед ПАО “Пермэнергосбыт”. Подача электроэнергии возобновлена по решению суда» — заявили «Ъ» в энергокомпании.