Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой не ниже 30 тысяч рублей

Как сообщили в министерстве, Нуримановскому ДРСУ — филиалу ОАО «Башкиравтодор» требуется главный инженер с заработной платой около 42 тысяч рублей.

В должностные обязанности специалиста входит знание проектно-сметной документации в строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.

Дополнительные требования — стаж в строительной организации не менее 10 лет. Опыт работы с проектно-сметной документацией.

Уфимскому волейбольному клубу «Урал» требуется главный инженер с высшим техническим образованием и опытом работы не менее пяти лет в аналогичной должности. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

В должностные обязанности специалиста входит техническое обслуживание бассейна, контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.

На зарплату до 30 тысяч рублей может рассчитывать экономист в уфимском ГУП БХП «Агидель», имеющий опыт работ не менее двух лет. В его должностные обязанности входит анализ финансово-экономического состояния предприятия, а также план-факторный анализ.

АО «Тандер» требуется директор магазина. Заработная плата от 32 900 до 41 200 рублей, социальный пакет.

В должностные обязанности руководителя входит управление, организация и контроль работы персонала. Оптимизация и контроль расходной части, анализ результатов продаж, а также разработка мероприятий по повышению качества торговли.

Уфимское ООО «Проектсервис» примет на работу инженера-конструктора с заработной платой 30 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит разработка эскизных, технических и рабочих чертежей с использованием средств автоматизации проектирования.

Уфимской больнице № 12 для дежурства в ночное время требуется врач-терапевт без требования к стажу. Заработная плата — до 40 тысяч рублей.

Уфимская производственная компания «Дельфин» примет на работу жиловщика мяса и субпродуктов, а также обвальщика мяса с опытом работы не менее года. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

Для работы в Уфе ООО «Баумастер» требуется копровщик 2−4 разряда с опытом работы не менее одного года. Заработная плата — 30 тысяч рублей. Предусмотрена также доплата за проезд до места работы.