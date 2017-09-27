Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой не ниже 30 тысяч рублей
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана опубликовал новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана опубликовал новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.
Как сообщили в министерстве, Нуримановскому ДРСУ — филиалу ОАО «Башкиравтодор» требуется главный инженер с заработной платой около 42 тысяч рублей.
В должностные обязанности специалиста входит знание
Дополнительные требования — стаж в строительной организации не менее 10 лет. Опыт работы с
Уфимскому волейбольному клубу «Урал» требуется главный инженер с высшим техническим образованием и опытом работы не менее пяти лет в аналогичной должности. Заработная плата — 30 тысяч рублей.
В должностные обязанности специалиста входит техническое обслуживание бассейна, контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.
На зарплату до 30 тысяч рублей может рассчитывать экономист в уфимском ГУП БХП «Агидель», имеющий опыт работ не менее двух лет. В его должностные обязанности входит анализ
АО «Тандер» требуется директор магазина. Заработная плата от 32 900 до 41 200 рублей, социальный пакет.
В должностные обязанности руководителя входит управление, организация и контроль работы персонала. Оптимизация и контроль расходной части, анализ результатов продаж, а также разработка мероприятий по повышению качества торговли.
Уфимское ООО «Проектсервис» примет на работу
Уфимской больнице № 12 для дежурства в ночное время требуется
Уфимская производственная компания «Дельфин» примет на работу жиловщика мяса и субпродуктов, а также обвальщика мяса с опытом работы не менее года. Заработная плата — 30 тысяч рублей.
Для работы в Уфе ООО «Баумастер» требуется копровщик 2−4 разряда с опытом работы не менее одного года. Заработная плата — 30 тысяч рублей. Предусмотрена также доплата за проезд до места работы.
С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.