В администрации Ростова назвали дату увеличения стоимости проезда в транспорте

Как сообщает пресс-служба ведомства, цены на проезд в автобусах и маршрутных такси города вырастут с 1 октября и составят 24 руб. при оплате наличными. Неделю назад в пресс-службе администрации города заявляли, что стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшее время не вырастет.



«Стоимость проезда 1 октября не повысится. Сейчас все еще идет процесс согласования, и точной даты повышения стоимости проезда нет. Основная задача для нас сейчас — ввести в автобусах города систему безналичной оплаты проезда для того, чтобы контролировать финансовые потоки», — рассказали Ъ-Юг представитель пресс-службы ведомства 21 сентября.