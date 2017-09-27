В администрации Ростова назвали дату увеличения стоимости проезда в транспорте
Администрация
Администрация
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«Стоимость проезда 1 октября не повысится. Сейчас все еще идет процесс согласования, и точной даты повышения стоимости проезда нет. Основная задача для нас сейчас — ввести в автобусах города систему безналичной оплаты проезда для того, чтобы контролировать финансовые потоки», — рассказали Ъ-Юг представитель
Речь идет о системе оплаты проезда транспортной картой, которую анонсировали в июле этого года. Сейчас ее можно можно купить в 21 киоске «РостДонПечать». Пополнять карты предлагают в специальных терминалах сети банка «Центр-Инвест». При оплате проезда транспортной картой его стоимость составит 20 руб.