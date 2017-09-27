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12:28 (мск), источник: АиФ Калининград

В Багратионовске началось строительство летнего театра

В Багратионовске в парке на берегу городского озера Лангер началось строительство летнего театра.

Подготовительные работы уже завершены, вскоре подрядчик начнет заливку фундамента и возведение стен будущего одноэтажного строения.

«В этом году мы реализуем первый этап реконструкции парка. Помимо летнего театра, здесь появится беседка, где также можно будет организовывать культурно-массовые мероприятия. Материалы, из которых будут сделаны сиденья для зрителей и сами конструкции — “антивандальные”», — рассказал замглавы администрации по территориальным управлениям Багратионовского городского округа Виктор Вобликов.

При этом всю территорию городского парка условно разобьют на зоны: общественно-развлекательную, спортивную и «тихую». Так, в ближайшие несколько лет здесь могут появиться новая лодочная станция, ротонда, парковка, детская площадка, комплекс фонтанов, вело- и пешеходные дорожки.

Отметим, что в парке установили камеры круглосуточного видеонаблюдения.

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