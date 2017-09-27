В Багратионовске началось строительство летнего театра
В Багратионовске в парке на берегу городского озера Лангер началось строительство летнего театра.
В Багратионовске в парке на берегу городского озера Лангер началось строительство летнего театра.
Подготовительные работы уже завершены, вскоре подрядчик начнет заливку фундамента и возведение стен будущего одноэтажного строения.
«В этом году мы реализуем первый этап реконструкции парка. Помимо летнего театра, здесь появится беседка, где также можно будет организовывать
При этом всю территорию городского парка условно разобьют на зоны:
Отметим, что в парке установили камеры круглосуточного видеонаблюдения.