В Багратионовске началось строительство летнего театра

«В этом году мы реализуем первый этап реконструкции парка. Помимо летнего театра, здесь появится беседка, где также можно будет организовывать культурно-массовые мероприятия. Материалы, из которых будут сделаны сиденья для зрителей и сами конструкции — “антивандальные”», — рассказал замглавы администрации по территориальным управлениям Багратионовского городского округа Виктор Вобликов.