Еврокомиссар вступился за Белорусскую АЭС

Источник: Sputnik.by

Еврокомиссар ответил на обвинения главы «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» Габриэлюса Ландсбергиса и премьер-министра Саулюса Сквернялиса по поводу его позиции относительно Белорусской АЭС, которые потребовали снять политика с должности представителя Литвы в ЕК после интервью еженедельнику «Экспресс-Неделя», в котором он назвал энергополитику Литвы полным идиотизмом.

«Как Сейм может законом утвердить, что Островецкая АЭС небезопасна? Во-первых, Островецкую АЭС еще даже не начали изучать с точки зрения безопасности. Во-вторых, к Островецкой АЭС применяется вся международная система регулирования ядерной энергетики. В-третьих, если Островецкая АЭС будет небезопасной, она не получит лицензии на эксплуатацию. Так это или нет?» — заявил Андрюкайтис в эфире телеканала Lietuvos rytas.

По его словам, Еврокомиссия тщательно рассматривает вопросы безопасности на атомных станциях: для АЭС в Островце выдвигаются такие же требования, как и для строящихся станций в Финляндии, и для закрытия Игналинской АЭС.

«Если у Литвы есть материалы, которые доказывают небезопасность, то пусть обязательно их предъявят. Только давайте договоримся, что не нужно распространять неверную информацию, вызывать всякие слухи. Слухи — это очень плохо», — сказал Андрюкайтис.

Он также напомнил, что республика отправила специалистов по атомной энергетике наблюдать за строительством объекта. «Стало быть, Литва в той работе участвует. Евросоюз эту деятельность финансирует. Так, может, Литве стоило бы выступить против, не посылать специалистов, не финансировать эту деятельность? Не вижу логики», — подчеркнул он.