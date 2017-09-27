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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

В Украине впервые официально продали квартиру за криптовалюту

27 сентября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. В Украине впервые официально заключили сделку по покупке недвижимости за криптовалюту, сумма сделки не разглашается. Об этом пишет AIN.ua со ссылкой на Государственное агентство по вопросам электронного управления.

ЦБ: $ 57.5186   -0.05 € 68.0215   -0.53 ММВБ: $ 57.9450   +0.12 € 68.1150   -0.03
Источник: БЕЛТА

В ведомстве отметили, что это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum.

Владелец квартиры Марк Гинзбург проживает в Нью-Йорке, он продал квартиру в Киеве через представителя. Владельцем криптовалюты выступила американская компания Velton/Zegelman, платформой для соглашения стал стартап Propy в Кремниевой долине.

Столичную квартиру поменяли на криптовалюту согласно договору, заключив смарт-контракт. Отмечается, что продавец и покупатель на платформе Propy завизировали контрактное намерение, на основании которого криптовалюту перевели на депозит. После этого юристы подготовили необходимые документы по сделке купли-продажи, заказали акты оценки недвижимости, выписали доверенности сторонам и провели нотариальную сделку.

Изменения в праве собственности были внесены в Государственный реестр. Выписку загрузили в систему Propy, благодаря чему был разблокирован смарт-контракт и переведена сумма продавцу.

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