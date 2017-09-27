В Украине впервые официально продали квартиру за криптовалюту

В ведомстве отметили, что это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum.
Владелец квартиры Марк Гинзбург проживает в Нью-Йорке, он продал квартиру в Киеве через представителя. Владельцем криптовалюты выступила американская компания Velton/Zegelman, платформой для соглашения стал стартап Propy в Кремниевой долине.
Столичную квартиру поменяли на криптовалюту согласно договору, заключив смарт-контракт. Отмечается, что продавец и покупатель на платформе Propy завизировали контрактное намерение, на основании которого криптовалюту перевели на депозит. После этого юристы подготовили необходимые документы по сделке купли-продажи, заказали акты оценки недвижимости, выписали доверенности сторонам и провели нотариальную сделку.
Изменения в праве собственности были внесены в Государственный реестр. Выписку загрузили в систему Propy, благодаря чему был разблокирован смарт-контракт и переведена сумма продавцу.