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11:02 (мск), источник: ЕАН

Опасная работа: топ-10 самых тяжелых в Екатеринбурге профессий

Редакция информационного агентства ЕАН составила рейтинг самых опасных для жизни и здоровья специальностей, на которые в cтолице Урала имеется немалый спрос.

Список профессий и чем они опасны

Рабочие (шахтеры, металлурги)

Тяжелый физический труд, плюс постоянный контакт работника с вредными веществами (угольная пыль, канцерогены, коксохимические и агломератные выбросы). Являясь крупным промышленным центром, Екатеринбург, увы, нуждается в немалом количестве таких работников.

Представители органов правопорядка (полицейские, работники прокуратуры)

Данные по количеству страховых случаев среди специалистов данной сферы труда дают основания говорить о том, что быть представителем суда (2,6 СС на тысячу работающих) опаснее, чем управлять тюрьмами (1,5) или работать в спецслужбах (1,03).

Работа правоохранителей часто ненормирована, полна стрессов и требует постоянного общения с людьми, которым «закон не писан».

Пожарные

Не только риск получения ожога или травмы дает основания включить ее в данный список. Те же стрессы, работа в напряженном режиме, необходимость постоянно находиться в боеготовности несут здоровью пожарных не меньшую угрозу.

Ремонтники, работающие с огнеупорными материалами

Изготовление и починка котлов, печей, куполов, нагревательных колодцев и различного типа бойлеров несет 100% риск столкновения с загрязняющими веществами. Также данная деятельность чревата получением ожогов и порезов.

Медики

Независимо от специализации врача — анестезиолог, хирург или медицинская сестра — работа в сфере здравоохранения с ее ночными сменами, стрессами, постоянным контактом с больными негативно сказывается на нервной системе и оставляет тяжелый отпечаток на деятельности многих внутренних органов человека.

Водители

Вероятность ДТП и работа в сидячем положении, что часто провоцирует застой крови в малом тазу. Кроме того, постоянный контакт с выхлопными газами.

Пилоты и бортпроводники

Люди, которые управляют пассажирскими или грузовыми самолетами, очень много времени проводят в сидячем положении, подвержены воздействию радиоактивных и загрязняющих веществ.

Сборщики вторсырья

Работа со вторичным сырьем, его погрузка — это постоянный контакт с загрязняющими веществами. Очень высок риск столкновения с инфекциями и, как следствие, частые болезни. Вместе с тем такие работники тоже немало времени проводят в статичном положении.

Работники общепита

Работа на ногах, в условиях повышенных температур. Также, как ни парадоксально, не исключены проблемы с режимом питания. Среди поваров немало людей, страдающих ожирением.

Офисные сотрудники

Основная проблема специалистов данной сферы — нарушения в шейном и поясничном отделах позвоночника. Всему виной тот же сидячий образ жизни. Боли в спине и соблазн к перееданию — такие «перспективы» открываются перед теми, кто вынужден более 40 часов в неделю проводить за офисным столом.

Спрос на тяжелые специальности в Екатеринбурге

На портале «Труд.ком», где местным жителям предлагается работа в Екатеринбурге, сегодня открыто более 53 тысяч вакансий. Больше всех востребованы специалисты производственной сферы, следом идут «сидячие» профессии (менеджеры, рекламщики и сотрудники издательств, программисты, водители, секретари и пр.).

Город нуждается и в медработниках, которые тоже есть в нашем списке. Негативно сказывающиеся на здоровье профессии весьма популярны, и вакансий по ним в Екатеринбурге более чем достаточно.

Как бы там ни было, а «все профессии нужны, все профессии важны». И каждый вправе решать сам — подвергать себя риску или пытаться занять ту нишу, которая будет представлять для него наименьшую опасность. Всем своим читателя желаем никогда не сталкиваться с теми проблемами, о которых шла речь в материале. Будьте здоровы и успехов в труде!

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