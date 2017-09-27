Трасса Оренбург — Орск — Челябинск получит федеральный статус

Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

По словам руководителя ведомства, в 2018 году Росавтодор продолжит софинансировать реконструкцию и ремонт особо значимых региональных дорожных объектов.

На эти цели субъектам будет выделено 4,8 млрд рублей, что почти в два раза превысит объем средств по аналогичной программе текущего года.

Основная федеральная поддержка регионов будет сконцентрирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который охватывает 38 крупнейших городских агломераций.