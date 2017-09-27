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11:05 (мск), источник: ЕАН

Трасса Оренбург — Орск — Челябинск получит федеральный статус

Входящей в состав «Южного широтного коридора» трассе Оренбург — Орск — Челябинск в период 2021 — 2025 гг. будет придан федеральный статус.

Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

По словам руководителя ведомства, в 2018 году Росавтодор продолжит софинансировать реконструкцию и ремонт особо значимых региональных дорожных объектов.

На эти цели субъектам будет выделено 4,8 млрд рублей, что почти в два раза превысит объем средств по аналогичной программе текущего года.

Основная федеральная поддержка регионов будет сконцентрирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который охватывает 38 крупнейших городских агломераций.

Уже к концу этого сезона в рамках проекта отремонтируют 6,5 тыс. км дорог и ликвидируют порядка 1,5 тысяч мест концентрации ДТП.

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