Какие проблемные дороги в Волгограде отремонтируют до конца года?

По информации областной администрации, в октябре в Волгограде завершится ремонт на путепроводе через проезд Дорожников в районе 25-й больницы, а также ремонт Третьей Продольной в Краснооктябрьском районе. Он ведётся по федеральному проекту «Бе­зопасные и качественные дороги», который предусматривает ремонт на первом этапе 140 дорожных объектов области.

За 2017 год объём финансирования программы в регионе составит 2,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — федеральная субсидия.

«В регионе 1800 км дорог, их стараемся ремонтировать по очереди в зависимости от степени аварийности», — сообщил председатель облкомитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев.