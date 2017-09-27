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12:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

Какие проблемные дороги в Волгограде отремонтируют до конца года?

Перспектива ближайших лет, по данным чиновников, — массовый ремонт внутриквартальных дорог.

По информации областной администрации, в октябре в Волгограде завершится ремонт на путепроводе через проезд Дорожников в районе 25-й больницы, а также ремонт Третьей Продольной в Краснооктябрьском районе. Он ведётся по федеральному проекту «Бе­зопасные и качественные дороги», который предусматривает ремонт на первом этапе 140 дорожных объектов области.

За 2017 год объём финансирования программы в регионе составит 2,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — федеральная субсидия.

«В регионе 1800 км дорог, их стараемся ремонтировать по очереди в зависимости от степени аварийности», — сообщил председатель облкомитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев.

По мнению чиновника, ситуация в регионе с дорогами заметно лучше, чем ещё 5−10 лет назад. Проблема с Третьей и Второй Продольной, Рабоче-Крестьянской будет снята уже к концу нынешнего года. Перспектива ближайших лет — начало массового ремонта внутриквартальных дорог в Волгограде.

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