Наглое воровство: Национальное агентство по туризму РМ попалось на плагиате
Агентство по туризму представило первый рекламный ролик о молдавском винном туризме Lets raise a glass of wine in Moldova.
Агентство по туризму представило первый рекламный ролик о молдавском винном туризме Lets raise a glass of wine in Moldova.
Генеральный директор Агентства по туризму Станислав Русу отметил, что винный
Все бы ничего, только
Бывает когда речь идет о плагиате, когда просто берут чужую идею и снимают на свой лад, а бывает, когда ролики просто воруют. По крайней мере так видят поступок Национального агентства по туризму создатели оригинального ролика.
Предлагаем вам самим определить плагиат это или банальное воровство.
Вот оригинальное видео:
А вот видео снятое Национальным Агентством по туризму:
Ситуацию прокомментировал директор рекламного агентства Publicis Moldova Евгений Бойко, автор оригинального ролика:
«Произведеный на студии Константина Саркова и снятый командой Григоре Мокряка ролик представляет собой изящную художественную метафору для молдавских вин. Ролик был специально снят для продвижения наших вин в Польше, затем он был адаптирован для приглашения на день вина в этом году. И сегодня, с большим удивлением, мы обнаружили, что части ролика были использованы в расширенном ремиксе, который показали впервые на
«И это, когда никто не был проинформирован и никто из Агентства с нами не связался. По крайней мере, для комментариев или предложений. Хотя мы всегда были готовы помочь и помочь», — заявил Евгений Бойко.
Национальное агентство по туризму отказалось комментировать данную ситуацию, сославшись на
Агентство по туризму намерено в ближайшее время создать тематические ролики для продвижения экологического, сельского, гастрономического, культурного и приключенческого туризма.
Ранее, 7 февраля 2014 года, агентство презентовало 20-секундный проморолик нашей страны, который представлял Молдову на