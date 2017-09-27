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11:18 (мск), источник: Actualitati.md

Наглое воровство: Национальное агентство по туризму РМ попалось на плагиате

Агентство по туризму представило первый рекламный ролик о молдавском винном туризме Lets raise a glass of wine in Moldova.

Генеральный директор Агентства по туризму Станислав Русу отметил, что винный туризм — это тот must see, ради которого иностранные туристы склонны посетить Молдову.

Все бы ничего, только проморолик агентство по туризму попросту украло, сообщает Actualitati.md.

Бывает когда речь идет о плагиате, когда просто берут чужую идею и снимают на свой лад, а бывает, когда ролики просто воруют. По крайней мере так видят поступок Национального агентства по туризму создатели оригинального ролика.

Предлагаем вам самим определить плагиат это или банальное воровство.

Вот оригинальное видео:

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот видео снятое Национальным Агентством по туризму:

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуацию прокомментировал директор рекламного агентства Publicis Moldova Евгений Бойко, автор оригинального ролика:

«Произведеный на студии Константина Саркова и снятый командой Григоре Мокряка ролик представляет собой изящную художественную метафору для молдавских вин. Ролик был специально снят для продвижения наших вин в Польше, затем он был адаптирован для приглашения на день вина в этом году. И сегодня, с большим удивлением, мы обнаружили, что части ролика были использованы в расширенном ремиксе, который показали впервые на пресс-конференции Туристического агентства. И, честно говоря — мне стыдно! Я ценю любые усилия по продвижению страны, но когда я вижу глупые ошибки на английском, мне стыдно. Когда я вижу, как берут первоначальный ролик, и без разрешения законного владельца он монтируется в фильме с использованием моего видеоматериала, мне стыдно. Мне грустно, когда я вижу шрифт слогана на последнем кадре. Когда я понимаю, что это будет размещено по телевизору из бюджетных средств, мне стыдно. И, что наиболее интересно, когда я наконец вижу Созданный Туристическим агентством, я действительно сгораю от стыда».

«И это, когда никто не был проинформирован и никто из Агентства с нами не связался. По крайней мере, для комментариев или предложений. Хотя мы всегда были готовы помочь и помочь», — заявил Евгений Бойко.

Национальное агентство по туризму отказалось комментировать данную ситуацию, сославшись на пресс-конференцию, которая состоится в обозримом будущем, и где гендиректор ответит на все вопросы.

Ролик стоил 9500 леев из денег налогоплательщиков.

Агентство по туризму намерено в ближайшее время создать тематические ролики для продвижения экологического, сельского, гастрономического, культурного и приключенческого туризма.

Ранее, 7 февраля 2014 года, агентство презентовало 20-секундный проморолик нашей страны, который представлял Молдову на ТВ-канале Euronews. Власти потратили 25 тысяч евро на трансляцию этого видео на Euronews в течение 21 недели. А на создание ролика было выделено 148 тысяч леев.

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