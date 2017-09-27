В Красноярске сожгли опасные персики
Подозрительные фрукты обнаружили на рынках. Они были заражены восточной плодожоркой.
Подозрительные фрукты обнаружили на рынках. Они были заражены восточной плодожоркой.
В Красноярске уничтожили 15 кг зараженных персиков, сообщили в
Всего надзорные органы выявили 15 кг персиков из Узбекистана, которые были заражены опасной восточной плодожоркой. Это —
«Реализация зараженной подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территории России запрещена. В результате