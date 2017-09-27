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10:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Предприниматели Иркутской области создали профсоюз для борьбы с антиалкогольным законом

Профсоюз предпринимателей Иркутской области был экстренно создан 26 сентября 2017 года для борьбы с законопроектом, ограничивающим время условия розничной торговли алкоголем.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель организации Алексей Жемчужников, решение объединиться было принято на собрании предпринимателей Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова.

От имени профсоюза уже на следующий день было написано обращение к спикеру Законодательного собрания Сергею Брилке и председателя комиссии по регламенту Владимиру Матиенко. В этом письме предприниматели просят провести служебную проверку в отношении обстоятельств вынесения законопроекта Алексея Козюры на сентябрьскую сессию, где, кстати, он не был в итоге рассмотрен по просьбе автора. Профсоюз упирает на то, что на законопроект поступило большое количество замечаний от губернатора, уполномоченного по правам человека, Ассоциации муниципальных образований в Иркутской области, министерства экономического развития, прокуратуры. Но при этом он получил одобрение членов комитета по экономической политике и собственности ЗС и вынесен на сессию.

Профсоюз предпринимателей Иркутской области готов 12 октября провести митинг. Организация считает, что «политика всех уровней власти в области направлена на уничтожение малого бизнеса во многих сферах. От торговли до пассажирских перевозок».

Напомним, в законопроекте предлагается установить запрет на торговлю спиртным с 20:00 до 12:00, повысить уставной капитал компаний, торгующих алкоголем в розницу, до 500 тыс. рублей, запретить продажу спиртного в жилых домах и т. д. Предприниматели считают, что в документе есть коррупциогенные факторы, но на недавней пресс-конференции Сергей Брилка выразил поддержку инициативе своего коллеге и призвал его «идти до конца». Сам Алексей Козюра уверен, что его законопроект поможет переломить ситуацию с распространением алкоголизма в Иркутской области, которая занимает 70 место по количеству выпитого спиртного на душу населения в России, то есть входит в число самых пьющих регионов.

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