Предприниматели Иркутской области создали профсоюз для борьбы с антиалкогольным законом

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель организации Алексей Жемчужников, решение объединиться было принято на собрании предпринимателей Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова.

От имени профсоюза уже на следующий день было написано обращение к спикеру Законодательного собрания Сергею Брилке и председателя комиссии по регламенту Владимиру Матиенко. В этом письме предприниматели просят провести служебную проверку в отношении обстоятельств вынесения законопроекта Алексея Козюры на сентябрьскую сессию, где, кстати, он не был в итоге рассмотрен по просьбе автора. Профсоюз упирает на то, что на законопроект поступило большое количество замечаний от губернатора, уполномоченного по правам человека, Ассоциации муниципальных образований в Иркутской области, министерства экономического развития, прокуратуры. Но при этом он получил одобрение членов комитета по экономической политике и собственности ЗС и вынесен на сессию.

Профсоюз предпринимателей Иркутской области готов 12 октября провести митинг. Организация считает, что «политика всех уровней власти в области направлена на уничтожение малого бизнеса во многих сферах. От торговли до пассажирских перевозок».