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11:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье будут готовить летчиков гражданской авиации

Резидент СПВ планирует создать авиационный учебный центр в Артеме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Компания «Гранат» в статусе резидента свободного порта планирует создать авиационный учебный центр в городе Артем. В рамках инвестиционного проекта резидент построит авиационную инфраструктуру для базирования, технического и наземного обслуживания воздушных судов гражданской авиации, а также подготовит учебный класс для летного и инженерно-технического состава, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Учебные классы будут оснащены современным специальным оборудованием и инвентарем. На базе центра будет осуществляться подготовка кадров для местных авиакомпаний, в том числе, для внутренних региональных авиаперевозок.

Как отмечает генеральный директор компании «Гранат» Василий Чихунов, жители Приморского края проявляют серьезный интерес к парашютному и авиаспорту.

«Сегодня компания располагает достаточной базой для реализации проекта. Серьезный накопленный опыт в авиации, участие в санитарных эвакуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий позволяют нам говорить о реализации значимого для региона проекта».

В результате реализации проекта будет создан комплекс ангаров и сооружений для организации учебного процесса: специализированные учебные классы, авиационные тренажеры, помещения для сервисного обслуживания. Для запуска проекта инвестор приобретет необходимую технику и авиатренажеры.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 312 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 347 млрд рублей и перспективой создать более 31 тысячи рабочих мест.

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