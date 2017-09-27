В Татарстане сокращаются и выводятся из расписания маршруты ряда электричек
Маршруты нескольких электричек сокращаются, а также выводятся из расписания в октябре, сообщает
Маршруты нескольких электричек сокращаются, а также выводятся из расписания в октябре, сообщает
27, 28 сентября, 2, 3 октября сокращаются маршруты следования пригородных поездов № 6422 Казань — Сосновка, 6427 Сосновка — Казань до станции Коинсар. Кроме того, 27, 28 сентября, 2, 3 октября пригородные поезда 6420/6425 Казань — Вятские Поляны — Казань, 6424/6429 Казань — Сосновка — Казань, 6404/6407 Казань — Арск — Казань выводятся из расписания.
С 30 сентября выводятся из расписания пригородные поезда № 6383, 6453 сообщением Казань-Йошкар-Ола-Табашино. С 1 октября выводятся из расписания пригородные поезда № 6452, 6382 сообщением Табашино-Йошкар-Ола-Казань.
С 1 октября до станции Краснозаринск сокращаются маршруты следования пригородных поездов:
— № 6325 сообщением
— № 6322 сообщением
— № 6481 сообщением
Ранее, по словам очевидцев, 23 и 24 сентября