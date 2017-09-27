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11:42 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане сокращаются и выводятся из расписания маршруты ряда электричек

Маршруты нескольких электричек сокращаются, а также выводятся из расписания в октябре, сообщает пресс-служба РЖД.

27, 28 сентября, 2, 3 октября сокращаются маршруты следования пригородных поездов № 6422 Казань — Сосновка, 6427 Сосновка — Казань до станции Коинсар. Кроме того, 27, 28 сентября, 2, 3 октября пригородные поезда 6420/6425 Казань — Вятские Поляны — Казань, 6424/6429 Казань — Сосновка — Казань, 6404/6407 Казань — Арск — Казань выводятся из расписания.

С 30 сентября выводятся из расписания пригородные поезда № 6383, 6453 сообщением Казань-Йошкар-Ола-Табашино. С 1 октября выводятся из расписания пригородные поезда № 6452, 6382 сообщением Табашино-Йошкар-Ола-Казань.

С 1 октября до станции Краснозаринск сокращаются маршруты следования пригородных поездов:

— № 6325 сообщением Казань-Волжск (прибытие в Краснозаринск в 18.48).

— № 6322 сообщением Волжск-Казань (отправление из Краснозаринска в 05.56).

— № 6481 сообщением Бирюли-Волжск (отправление из Краснозаринска в 21.27).

Ранее, по словам очевидцев, 23 и 24 сентября из-за сокращения маршрутов пригородных поездов Казань-Сосновка-Казань в вагонах образовалась давка.

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