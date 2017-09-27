В Волгограде проезд в трамвае и троллейбусе подешевеет в два раза

Тариф «Льготный проездной (трамвай)», уже действующий для ряда категорий граждан, в том числе пенсионеров, дополнен и изменён на «трамвай-троллейбус». Депутаты приняли соответствующее решение, теперь стоимость проезда в наземном трамвае и троллейбусе станет в два раза дешевле и составит 10 рублей. Но не для всех пассажиров, а только для льготников, определяемых статьей 48 Социального кодекса Волгоградской области, в том числе, пенсионеров. Они смогут использовать льготный билет на 45 поездок за 450 рублей как в наземном трамвае, так и в троллейбусе, или же только в одном из этих видов транспорта. Соответственно, изменяется и название тарифного плана на «Трамвай-троллейбус».
В настоящее время записать на общегражданскую транспортную карту «Волна» пакет из 45 поездок можно в кассах МУП «Метроэлектротранс» с 20-го числа текущего месяца по 5-е число будущего месяца. Транспортная карта с льготным тарифным планом действительна для проезда только при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки установленного образца.
Автоматизированная система оплаты проезда была внедрена в рамках реализации инициированной губернатором Андреем Бочаровым новой комплексной транспортной схемы в январе текущего года. Транспортная карта «Волна» действует на опорных и вспомогательных маршрутах муниципального общественного транспорта, в том числе, в автобусах дачных направлений. Сегодня скидка на проезд при использовании карты «Волна» в качестве электронного кошелька составляет 10%. Цена поездки составляет 18 рублей вместо 20-ти на автобусах, трамваях и троллейбусах и 23 рубля вместо 25-ти на скоростном трамвае и дачных автобусных маршрутах. В целом широкая линейка тарифных планов и услуг на базе карты «Волна» позволяет экономить ее держателю до 50% от стоимости проезда.