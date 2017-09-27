В Волгограде проезд в трамвае и троллейбусе подешевеет в два раза

Тариф «Льготный проездной (трамвай)», уже действующий для ряда категорий граждан, в том числе пенсионеров, дополнен и изменён на «трамвай-троллейбус». Депутаты приняли соответствующее решение, теперь стоимость проезда в наземном трамвае и троллейбусе станет в два раза дешевле и составит 10 рублей. Но не для всех пассажиров, а только для льготников, определяемых статьей 48 Социального кодекса Волгоградской области, в том числе, пенсионеров. Они смогут использовать льготный билет на 45 поездок за 450 рублей как в наземном трамвае, так и в троллейбусе, или же только в одном из этих видов транспорта. Соответственно, изменяется и название тарифного плана на «Трамвай-троллейбус».