Гродненские таможенники пресекли ввоз 20 т мясных продуктов

Водитель грузового автомобиля DAF, следовавший из Москвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Бенякони», предъявил к таможенному оформлению документы на партию замороженного шпика свиного. Однако при осмотре транспортного средства у сотрудников таможни вызвали подозрение вид и состав перемещаемого продукта, в связи с чем было принято решение о назначении экспертизы товара.