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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненские таможенники пресекли ввоз 20 т мясных продуктов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку перемещения мясных продуктов без ветеринарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Водитель грузового автомобиля DAF, следовавший из Москвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Бенякони», предъявил к таможенному оформлению документы на партию замороженного шпика свиного. Однако при осмотре транспортного средства у сотрудников таможни вызвали подозрение вид и состав перемещаемого продукта, в связи с чем было принято решение о назначении экспертизы товара.

Согласно заключению экспертов Таможенной лаборатории, в грузовом отсеке автомобиля вместо шпика находилась смесь, содержащая крупноизмельченные кусочки мяса птицы, документы на которую отсутствовали. Данный товар является ограниченным к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и в обязательном порядке должен сопровождаться ветеринарным сертификатом.

Подкарантинный продукт весом 20 т изъят. По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии со ст.14.5 КоАП Беларуси.

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