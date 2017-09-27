Гродненские таможенники пресекли ввоз 20 т мясных продуктов

Водитель грузового автомобиля DAF, следовавший из Москвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Бенякони», предъявил к таможенному оформлению документы на партию замороженного шпика свиного. Однако при осмотре транспортного средства у сотрудников таможни вызвали подозрение вид и состав перемещаемого продукта, в связи с чем было принято решение о назначении экспертизы товара.
Согласно заключению экспертов Таможенной лаборатории, в грузовом отсеке автомобиля вместо шпика находилась смесь, содержащая крупноизмельченные кусочки мяса птицы, документы на которую отсутствовали. Данный товар является ограниченным к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и в обязательном порядке должен сопровождаться ветеринарным сертификатом.
Подкарантинный продукт весом 20 т изъят. По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии со ст.14.5 КоАП Беларуси.