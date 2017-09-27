Возобновлен прямой авиарейс Екатеринбург — Минск
С 30 октября возобновляется прямой рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Минск.
С 30 октября возобновляется прямой рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Минск.
Маршрут будет выполняться авиакомпанией «Ямал» трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает
Напомним, прямые регулярные рейсы в Минск уже были в расписании аэропорта Кольцово, но на фоне снижения объемов перевозок авиасообщение прервалось в 2015 году.