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11:28 (мск), источник: ЕАН

Возобновлен прямой авиарейс Екатеринбург — Минск

С 30 октября возобновляется прямой рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Минск.

Маршрут будет выполняться авиакомпанией «Ямал» трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, прямые регулярные рейсы в Минск уже были в расписании аэропорта Кольцово, но на фоне снижения объемов перевозок авиасообщение прервалось в 2015 году.

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