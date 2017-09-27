В Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми отключат воду
27 сентября с 9.00 до 17.00 отключена вода в домах по ул. Вильямса, 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, сообщает
27 сентября с 9.00 до 17.00 отключена вода в домах по ул. Вильямса, 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, сообщает
Работы будет проводить подрядчик ДЦ «Родина».
28 сентября до 18.00 воды не будет в домах по ул. Баумана, 23, 24, 24а, 25, 29, 31, 33, ул. Братьев Игнатовых, 3 (ГП № 2), 7, 9, 11, 13 и ш. Космонавтов, 141.
Отключение проведёт ООО «Новогор-Прикамье».