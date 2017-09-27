Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
11:18 (мск), источник: СуперОмск

Ректор ОмГУ Якуб признался, что не достроит главный корпус

Главный корпус Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского не удастся сдать и в 2017 году.

К 1 января 2018 года студенты Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ) не смогут начать учебу в главном корпусе. Строительные работы там не удастся завершить в установленные сроки.

«Достройка главного корпуса — одна из самых наших затяжных и болезненных проблем… Я пока не склонен говорить на 100% утвердительно, что мы все построим и уже 1 января 2018 года студенты юридического факультета начнут учиться в новом корпусе», — заявил в интервью «Коммерческим вестям» ректор ОмГУ Алексей Якуб.

Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», еще в августе строительные работы на главном корпусе отставали от намеченного графика на семь месяцев. При этом ректор ОмГУ в правительстве Омской области заявлял о том, что здание удастся сдать в срок. По действующему контракту стоимостью 219,89 млн рублей главный корпус должен был быть достроен к декабрю 2017 года. В противном случае неосвоенные деньги региону придется вернуть в федеральный бюджет. При этом руководство вуза отказывается подписывать дефектовку, без чего подрядчик не может продолжить работу.

По информации «СуперОмска», арбитражный суд Омской области обязал Омский государственный университет выплатить более 100 млн рублей ущерба, которые были выявлены по итогам проверки Росфиннадзора. Вуз оплатил работы по строительству главного корпуса, которые по факту выполнены не были. Решение в законную силу не вступило.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь