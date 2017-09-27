Ректор ОмГУ Якуб признался, что не достроит главный корпус
Главный корпус Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского не удастся сдать и в 2017 году.
Главный корпус Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского не удастся сдать и в 2017 году.
К 1 января 2018 года студенты Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ) не смогут начать учебу в главном корпусе. Строительные работы там не удастся завершить в установленные сроки.
«Достройка главного корпуса — одна из самых наших затяжных и болезненных проблем… Я пока не склонен говорить на 100% утвердительно, что мы все построим и уже 1 января 2018 года студенты юридического факультета начнут учиться в новом корпусе», — заявил в интервью «Коммерческим вестям» ректор ОмГУ Алексей Якуб.
Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», еще в августе строительные работы на главном корпусе отставали от намеченного графика на семь месяцев. При этом ректор ОмГУ в правительстве Омской области заявлял о том, что здание удастся сдать в срок. По действующему контракту стоимостью 219,89 млн рублей главный корпус должен был быть достроен к декабрю 2017 года. В противном случае неосвоенные деньги региону придется вернуть в федеральный бюджет. При этом руководство вуза отказывается подписывать дефектовку, без чего подрядчик не может продолжить работу.
По информации «СуперОмска», арбитражный суд Омской области обязал Омский государственный университет выплатить более 100 млн рублей ущерба, которые были выявлены по итогам проверки Росфиннадзора. Вуз оплатил работы по строительству главного корпуса, которые по факту выполнены не были. Решение в законную силу не вступило.