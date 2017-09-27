Ректор ОмГУ Якуб признался, что не достроит главный корпус

К 1 января 2018 года студенты Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ) не смогут начать учебу в главном корпусе. Строительные работы там не удастся завершить в установленные сроки.

«Достройка главного корпуса — одна из самых наших затяжных и болезненных проблем… Я пока не склонен говорить на 100% утвердительно, что мы все построим и уже 1 января 2018 года студенты юридического факультета начнут учиться в новом корпусе», — заявил в интервью «Коммерческим вестям» ректор ОмГУ Алексей Якуб.

Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», еще в августе строительные работы на главном корпусе отставали от намеченного графика на семь месяцев. При этом ректор ОмГУ в правительстве Омской области заявлял о том, что здание удастся сдать в срок. По действующему контракту стоимостью 219,89 млн рублей главный корпус должен был быть достроен к декабрю 2017 года. В противном случае неосвоенные деньги региону придется вернуть в федеральный бюджет. При этом руководство вуза отказывается подписывать дефектовку, без чего подрядчик не может продолжить работу.