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11:33 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма разрабатывают меры снижения цен на авиаперелет и отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма прорабатывают вопрос снижения цен на авиаперелеты и отдых на полуострове, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, проблема высоких цен на авиаперелеты достаточно серьезная, так как значительно снижает конкурентоспособность крымских курортов.

«У нас получается, стоимость авиаперелета в процентном отношении ко всей стоимости отдыха — порядка 40−60%. Это очень много. В этой связи необходимы действенные меры», — сказал Волченко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, речь может идти об установке предельно допустимых надбавок на стоимость авиаперелетов, субсидировании авиакомпаний и туроператоров. «Надеемся, что к следующему году удастся ситуацию в некотором смысле поменять», — подчеркнул министр.

Кроме того, Волченко отметил, что высокие цены на отдых объясняются объективными и субъективными факторами. «Есть объективные факторы — это достаточно высокая стоимость продуктов питания, высокая стоимость ресурсов. Часть этих вопросов, мы очень надеемся, пойдет на понижение в следующем году. Плюс мы работаем с отелями и санаториями, пытаемся найти точки соприкосновения. Они могут быть и в плоскости государственного администрирования», — сказал Волченко.

В частности, по его словам, возможно, будет принято решение о снижении ставки налога на землю.

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