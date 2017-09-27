В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая

Источник: РИА "Новости"

Так, по состоянию на утро 27 сентября в республике было убрано 50,1% площадей картофеля, что составляет 15,3 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия и фермеры накопали 484,5 тысячи тонн картофеля.

В разрезе регионов на первом месте Минская область с урожаем в 148,9 тысячи тонн, более 80 тысяч тонн картофеля уже получено в Могилевской и Брестской областях, меньше всего пока урожай в пострадавшей в этом году от холодов и дождей Витебской области.

Также в Беларуси убрано 27,7% площадей сахарной свеклы, урожай на утро среды составил более 1,2 миллиона тонн.

По прогнозам Минсельхозпрода, в текущем году в Беларуси урожай картофеля должен составить около 1,1 миллиона тонн.