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13:56 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Более половины площадей картофеля убрано в Беларуси, сообщается в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.

Источник: РИА "Новости"

Так, по состоянию на утро 27 сентября в республике было убрано 50,1% площадей картофеля, что составляет 15,3 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия и фермеры накопали 484,5 тысячи тонн картофеля.

В разрезе регионов на первом месте Минская область с урожаем в 148,9 тысячи тонн, более 80 тысяч тонн картофеля уже получено в Могилевской и Брестской областях, меньше всего пока урожай в пострадавшей в этом году от холодов и дождей Витебской области.

Также в Беларуси убрано 27,7% площадей сахарной свеклы, урожай на утро среды составил более 1,2 миллиона тонн.

По прогнозам Минсельхозпрода, в текущем году в Беларуси урожай картофеля должен составить около 1,1 миллиона тонн.

В начале лета, из-за дождей и холодной погоды, белорусские ученые-картофелеводы отмечали, что с урожаем картофеля могут быть проблемы, поскольку идет развитие различных заболеваний этой сельхозкультуры. Однако уже в середине лета Минсельхозпрод и вице-премьер Беларуси Михаил Русый опровергли эту информацию, заявив, что картофеля в этом году хватит и белорусам, и тем, кто покупает белорусскую картошку по экспорту.

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