Часть 4 моста перекроют из-за строительства развязки в Николаевке
Ограничения продлятся максимум
Ограничения продлятся максимум
Четвертый мост в Красноярске частично перекроют ради строительства дороги, соединяющей переправу с развязкой в Николаевке. Об этом в эфире программы «Метро» на «Авторитетном радио» заявил гендиректор компании «Сибиряк» Владимир Егоров.
«Мы рассматриваем этот вопрос, мы уже нашли в Москве нужных людей. Если будем закрывать мост, то на 2−3 дня. Это нужно, чтобы построить дорогу», — сказал Егоров.
При этом перекрытие моста ожидается только на следующей неделе. До этого момента рабочие завершат ремонт Коммунального моста. Егоров добавил, что
Ранее глава «Сибиряка» заявлял, что строительные работы на Коммунальном мосту могут завершить уже 2 октября. После окончания ремонта комиссия из мэрии оценит качество работ. Если специалистов все устроит, то мост могут открыть в тот же день. Ранее конечной датой сдачи объекта называлось 6 октября.