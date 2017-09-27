Часть 4 моста перекроют из-за строительства развязки в Николаевке

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Четвертый мост в Красноярске частично перекроют ради строительства дороги, соединяющей переправу с развязкой в Николаевке. Об этом в эфире программы «Метро» на «Авторитетном радио» заявил гендиректор компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

«Мы рассматриваем этот вопрос, мы уже нашли в Москве нужных людей. Если будем закрывать мост, то на 2−3 дня. Это нужно, чтобы построить дорогу», — сказал Егоров.

При этом перекрытие моста ожидается только на следующей неделе. До этого момента рабочие завершат ремонт Коммунального моста. Егоров добавил, что две-три полосы на пролете над Абаканской протокой могут открыть уже в пятницу.