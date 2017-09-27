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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Наказание для продавцов нелегальных рынков Новосибирска планируют ужесточить

Наказание для продавцов нелегальных рынков Новосибирска ужесточат. Сегодня депутаты горсовета на первой в этом сезоне сессии обсудили увеличение штрафов за незаконную торговлю. О каких суммах идет речь, а также об обновлении депутатского корпуса — Олеся Герасименко сообщила по телефону.

Источник: Вести - Новосибирск

Олеся Герасименко, корреспондент: «В новом политическом сезоне состав депутатского корпуса горсовета незначительно обновился. Место Андрея Каличенко избранного в Госдуму занял Игорь Атякшев. Его на довыборах 10 сентября поддержали избиратели Калининского района. Один из центральных вопросов на сегодняшней сессии — ужесточение наказания за незаконную торговлю. Так, если кто-то захочет установить киоск или торговую палатку без соответствующего разрешения, то ему может грозить штраф в пять тысяч рублей, против сегодняшний двух тысяч. Несанкционированная торговля вдоль дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, также будет облагаться большими штрафами. Если сейчас за подобное нарушение накажут денежной санкцией в 500 рублей, то в будущем, предлагают депутаты, она увеличится в несколько раз, до 3−5 тысяч на физическое лицо и 20 тысяч на юридическое. Сегодня депутаты горсовета на сессии рассмотрят проект закона и если документ получит одобрение, то в ближайшее время его представят в Заксобрание».

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