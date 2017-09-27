Наказание для продавцов нелегальных рынков Новосибирска планируют ужесточить

Олеся Герасименко, корреспондент: «В новом политическом сезоне состав депутатского корпуса горсовета незначительно обновился. Место Андрея Каличенко избранного в Госдуму занял Игорь Атякшев. Его на довыборах 10 сентября поддержали избиратели Калининского района. Один из центральных вопросов на сегодняшней сессии — ужесточение наказания за незаконную торговлю. Так, если кто-то захочет установить киоск или торговую палатку без соответствующего разрешения, то ему может грозить штраф в пять тысяч рублей, против сегодняшний двух тысяч. Несанкционированная торговля вдоль дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, также будет облагаться большими штрафами. Если сейчас за подобное нарушение накажут денежной санкцией в 500 рублей, то в будущем, предлагают депутаты, она увеличится в несколько раз, до 3−5 тысяч на физическое лицо и 20 тысяч на юридическое. Сегодня депутаты горсовета на сессии рассмотрят проект закона и если документ получит одобрение, то в ближайшее время его представят в Заксобрание».