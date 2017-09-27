Первые 17 тонн мандаринов поступили в Новосибирск из Китая
У многих Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, и уже первая партия фруктов из Китая поступила в Новосибирск для реализации в торговых сетях.
У многих Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, и уже первая партия фруктов из Китая поступила в Новосибирск для реализации в торговых сетях.
В Новосибирске прошла процедуру полного таможенного оформления первая партия китайских мандаринов, поступившая в адрес одной из крупных торговых организаций города. Инспекторы регионального управления Россельхознадзора провели необходимый карантинный фитосанитарный контроль партии весом 17,77 тонн и разрешили ее выпуск для последующей реализации.
Известно, что фрукты завезли прямо с зелеными листочками — чтобы никто не сомневался: только что с ветки. Однако это лишь маркетинговый ход.
«Зеленая плодоножка не отвалится, даже если сам мандарин сгниет, — объяснил эксперт в области правильного питания Яков Новоселов. — Поэтому определить качество цитрусовых можно лишь путем надавливания на кожуру. Спелый мандарин после такого теста легко вернет форму. Если же ямка не восстанавливается, фрукт переморожен».
По словам представителя регионального управления Россельхознадзора Снежаны Сотниковой, китайские мандарины не попадают под санкции, но зачастую поставщики пытаются выдать их за абхазские, урожай которых созреет только к новому году.