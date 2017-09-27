Первые 17 тонн мандаринов поступили в Новосибирск из Китая

В Новосибирске прошла процедуру полного таможенного оформления первая партия китайских мандаринов, поступившая в адрес одной из крупных торговых организаций города. Инспекторы регионального управления Россельхознадзора провели необходимый карантинный фитосанитарный контроль партии весом 17,77 тонн и разрешили ее выпуск для последующей реализации.

Известно, что фрукты завезли прямо с зелеными листочками — чтобы никто не сомневался: только что с ветки. Однако это лишь маркетинговый ход.

«Зеленая плодоножка не отвалится, даже если сам мандарин сгниет, — объяснил эксперт в области правильного питания Яков Новоселов. — Поэтому определить качество цитрусовых можно лишь путем надавливания на кожуру. Спелый мандарин после такого теста легко вернет форму. Если же ямка не восстанавливается, фрукт переморожен».