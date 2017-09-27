Администрация Перми выкупит манеж «Спартак»

Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение было принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов. Сейчас прорабатываются варианты выкупа спортивного комплекса в муниципальную собственность и его стоимость. После покупки манежа, городские власти рассчитывают сохранить спортивный функционал объекта.



Согласно данным ООО «Агентство оценки “КРОМ”» (Ижевск), стоимость легкоатлетического манежа «Спартак» составляет 188,157 млн руб., двух земельных участков с разрешенным использованием под коммерческую застройку по ул. Рабочей, 9, площадью 1,57 и 0,09 га — 104,7 и 7,9 млн руб. При этом, по предварительным расчетам городского управления капстроительства, на приведение объекта в нормативное состояние необходимо 150 млн руб. Таким образом, общая стоимость затрат на покупку этого объекта может составить 400−450 млн руб.

