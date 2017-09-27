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12:21 (мск), источник: Новый Калининград

«Янтарьэнергосбыт»: с 29 сентября юрлица могут быть отключены от света за долг в 1 рубль

В пятницу в России начинает действовать новый порядок отключения от электроэнергии юридических лиц. В этот день, как пояснили в пресс-службе ОАО «Янтарьэнергосбыт», вступает в силу соответствующее постановление Правительства РФ.

Согласно ему, должников будут отключать от электроэнергии за любой размер долга. «Если потребитель не оплачивает один из счетов в полном объеме, ОАО “Янтарьэнергосбыт” будет вправе произвести ограничение энергоснабжения. То есть частичная оплата не будет являться основанием для отмены ограничения», — уточнили в пресс-службе компании.

Это же постановление определяет сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителя. Энергосбытовая организация сможет сразу и в полном объеме прекратить поставку ресурса должнику. «Частичное ограничение вводится только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, и иных потребителей, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони», — пояснила специалист по связям с общественностью ОАО «Янтарьэнергосбыт» Анастасия Чугунова.

По ее словам, законом предусматривается более широкий перечень способов уведомления потребителей о введении ограничений. Обзвон должников будет осуществляться с номера телефона ОАО «Янтарьэнергосбыт» (4012) 60−58−85, электронные письма будут рассылаться с единого электронного адреса energosbyt@kdsbt.ru.

Напомним, что за 8 месяцев этого года «Янтарьэнергосбыт» прекратил поставку электроэнергии 460 юридическим лицам, которые вовремя не урегулировали вопрос оплаты долга за свет.

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