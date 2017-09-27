В Омске начали собирать пожарные машины из танков

Собрана она с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80.

Конструкторы посчитали такой подход вполне целесообразным, поскольку новая техника, хотя и предназначена для использования исключительно в мирных целях, будет работать в особо опасных условиях аварийно-спасательных работ, сравнимых с боевыми.

— В мире сегодня не существует аналогов СПМ, — рассказал «РГ» главный конструктор по опытным разработкам спецтехники и гражданской продукции Омсктрансмаша Борис Еременко. — Ее особенностью является наличие бронированной кабины. Это позволяет обеспечить безопасность экипажа при работе во взрывоопасных зонах, например, при пожарах на складах боеприпасов. Запас воды и огнегасящих веществ составляет 25 кубических метров. Такой объем не вмещает ни одна другая пожарная машина.

Масса машины не превышает 60 тонн, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров. Известно, что службу ей придется нести на всей территории России — от Новгородской области до Хабаровского края.