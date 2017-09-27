В Татарстане суд признал «Спурт Банк» банкротом
Арбитражный Суд РТ признал Спурт Банк банкротом, был назначен конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.
Арбитражный Суд РТ признал Спурт Банк банкротом, был назначен конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.
Суд ввел конкурсное производство сроком на 1 год и назначил заседание по результатам на 26 сентября 2018 года.
Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.
В начале июля Спурт Банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.
Ранее Спурт Банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт Банк потерял около 6 млрд рублей
Спурт Банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор «Газпрома» по реализации газа.