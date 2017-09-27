В Татарстане суд признал «Спурт Банк» банкротом

Источник: Prokazan.ru

Суд ввел конкурсное производство сроком на 1 год и назначил заседание по результатам на 26 сентября 2018 года.

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

В начале июля Спурт Банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.

Ранее Спурт Банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт Банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», «АНКОР Банк» (АО), АО «Булгар банк», КБ «Камский Горизонт». К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.