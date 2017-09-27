Дубровский пообещал поддержку курганскому инвестору, готовому зайти в Верхний Уфалей
Предприятие «Корвет» готово создать более 250 рабочих мест на базе местного Литейного центра.
Предприятие «Корвет» готово создать более 250 рабочих мест на базе местного Литейного центра.
Правительство Челябинской области окажет содействие в реализации инвестпроектов в Верхнем Уфалее — об этом глава региона Борис Дубровский заявил в ходе встречи с генеральным директором компании «Корвет» — потенциального резидента ТОСЭР — Анатолием Черновым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой
В планах инвестора — создание нового производства на базе ООО «Литейный центр» в Верхнем Уфалее.
«Этот год складывается для городского округа очень непросто. На сегодня в Верхнем Уфалее самый высокий уровень безработицы. Поэтому любой инвестиционный проект, который предполагает создание новых рабочих мест или новых производств, мы готовы рассматривать как приоритетный. В ответ рассчитываем на социально ответственный подход бизнеса в территориях», — подчеркнул Борис Дубровский.
Собственник ООО «Литейный центр» Анатолий Чернов представил инвестиционный проект по организации механической обработки продукции литейного производства. На действующем производстве планируется создание около 20 новых рабочих мест; при реализации представленного губернатору инвестпроекта — порядка 250.
Борис Дубровский подчеркнул, что правительство региона готово совместно с собственниками подобрать наиболее приемлемые меры поддержки — как региональной, так и федеральной. Речь, в частности, может идти о программах Фонда развития промышленности, льготах резидентов ТОСЭР (этот статус Верхний Уфалей может получить до конца текущего года). Также в Челябинской области есть возможность поддержки предприятий через специальный инвестиционный контракт или приоритетный инвестиционный проект.