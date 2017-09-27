Дубровский пообещал поддержку курганскому инвестору, готовому зайти в Верхний Уфалей

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительство Челябинской области окажет содействие в реализации инвестпроектов в Верхнем Уфалее — об этом глава региона Борис Дубровский заявил в ходе встречи с генеральным директором компании «Корвет» — потенциального резидента ТОСЭР — Анатолием Черновым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой пресс-службу губернатора.

В планах инвестора — создание нового производства на базе ООО «Литейный центр» в Верхнем Уфалее.

«Этот год складывается для городского округа очень непросто. На сегодня в Верхнем Уфалее самый высокий уровень безработицы. Поэтому любой инвестиционный проект, который предполагает создание новых рабочих мест или новых производств, мы готовы рассматривать как приоритетный. В ответ рассчитываем на социально ответственный подход бизнеса в территориях», — подчеркнул Борис Дубровский.

Собственник ООО «Литейный центр» Анатолий Чернов представил инвестиционный проект по организации механической обработки продукции литейного производства. На действующем производстве планируется создание около 20 новых рабочих мест; при реализации представленного губернатору инвестпроекта — порядка 250.