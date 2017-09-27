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13:14 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове введут систему оплаты проезда банковской картой

В Ростове Сбербанк и оператор транспортной платежной системы АРПС запускают безналичную оплату в общественном транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Первым этапом сервис запустят в тестовом режиме на маршруте № 4 МУП МТК «Ростовпасажиртранс», где уже установлены валидаторы для проведения оплаты банковскими картами.

«Приложив карту к валидатору, пассажир может оплатить проезд при наличии положительного баланса на банковской карте. Оплачивать проезд можно бесконтактными картами платежных систем VISA, MasterCard, МИР, а также со смартфона с приложениями Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay», — говорится в сообщении пресс-службы.

До конца года оплата проезда бесконтактными картами станет доступной для всего городского транспорта.

«После оснащения 100% общественного транспорта в Ростове проект планируется реализовать в других городах Ростовской области. Оплата проезда банковской картой будет особенно востребована в связи с проведением ЧМ-2018», — отметила управляющая Ростовским отделением Сбербанка России Ирина Ткаченко.

Планируется, что стоимость проезда при оплате банковской картой будет такой же, как при оплате транспортной.

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