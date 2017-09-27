Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили: города, которые не торгуют с РФ, в отчаянной ситуации
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Светская хроника: Дмитрий Дибров удивил публику внешним видом
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
СМИ: генерал из РФ погиб из-за утечки информации
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
1035 лет назад погибла Грейс Келли
15:07 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская таможня собирается уничтожить 860 роботов

Сотрудники областной таможни собираются уничтожить партию контрафактных игрушек, которые были ввезены в регион из Китая через порт Балтийска. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

В морском контейнере инспекторы обнаружили партию детских игрушек-роботов с признаками контрафакта. Правообладатель товарного знака был уведомлен о возможном нарушении и подтвердил, что ввоз товара осуществляется без его согласия.

По заявлению правообладателя, розничная цена оригинальных игрушек составляет 2,9 тыс. рублей за штуку. Таким образом, таможенным органом предотвращен ущерб на сумму 2,6 млн рублей, отмечает пресс-служба.

В отношении организации-получателя возбуждено дело по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака). Арбитражный суд признал 864 игрушки-робота контрафактными и подлежащими уничтожению. Компания-получатель оштрафована на 50 тыс. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вечерний @Калининград: в ожидании дороги, вести с Острова и взрыв 300 гранат
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь