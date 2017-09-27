Калининградская таможня собирается уничтожить 860 роботов

В морском контейнере инспекторы обнаружили партию детских игрушек-роботов с признаками контрафакта. Правообладатель товарного знака был уведомлен о возможном нарушении и подтвердил, что ввоз товара осуществляется без его согласия.
По заявлению правообладателя, розничная цена оригинальных игрушек составляет 2,9 тыс. рублей за штуку. Таким образом, таможенным органом предотвращен ущерб на сумму 2,6 млн рублей, отмечает пресс-служба.
В отношении организации-получателя возбуждено дело по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака). Арбитражный суд признал 864 игрушки-робота контрафактными и подлежащими уничтожению. Компания-получатель оштрафована на 50 тыс. рублей.