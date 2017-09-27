Центробанк нашел «дыру» в балансе челябинского банка «Резерв»
Разница между величиной обязательств и активов челябинского банка «Резерв», лишившегося лицензии в августе, составила почти 177,5 млн рублей.
Разница между величиной обязательств и активов челябинского банка «Резерв», лишившегося лицензии в августе, составила почти 177,5 млн рублей.
Активы банка, по результатам обследования, составили 1,12 млрд рублей, обязательства — 1,3 млрд рублей.
Соответствующая информация содержится в вестнике Банка России.
Напомним, лицензии банк лишился 9 августа. Официальной причиной было названо неисполнение кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным ЦБ, в течение последних нескольких месяцев деятельность «Резерва» была сопряжена с повышенными кредитными рисками. 8 сентября регулятор обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском о банкротстве «Резерва».
Процесс начнется в октябре.
ЕАН первым написал о том, что вкладчики «Резерва» с начала августа не могли снять деньги со своих счетов. Платежи между юрлицами также были остановлены. Незадолго до этого в банке сменились собственники.
Как заявили тогда в «Резерве», для получения универсальной лицензии, дающей право на осуществление всего спектра банковской деятельности, было принято решение о наращивании собственных средств (капитала) путем привлечения нового инвестора.