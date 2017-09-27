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12:56 (мск), источник: ЕАН

Центробанк нашел «дыру» в балансе челябинского банка «Резерв»

Разница между величиной обязательств и активов челябинского банка «Резерв», лишившегося лицензии в августе, составила почти 177,5 млн рублей.

Активы банка, по результатам обследования, составили 1,12 млрд рублей, обязательства — 1,3 млрд рублей.

Соответствующая информация содержится в вестнике Банка России.

Напомним, лицензии банк лишился 9 августа. Официальной причиной было названо неисполнение кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, в течение последних нескольких месяцев деятельность «Резерва» была сопряжена с повышенными кредитными рисками. 8 сентября регулятор обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском о банкротстве «Резерва».

Процесс начнется в октябре.

ЕАН первым написал о том, что вкладчики «Резерва» с начала августа не могли снять деньги со своих счетов. Платежи между юрлицами также были остановлены. Незадолго до этого в банке сменились собственники.

Как заявили тогда в «Резерве», для получения универсальной лицензии, дающей право на осуществление всего спектра банковской деятельности, было принято решение о наращивании собственных средств (капитала) путем привлечения нового инвестора.

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