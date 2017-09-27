Центробанк нашел «дыру» в балансе челябинского банка «Резерв»

Активы банка, по результатам обследования, составили 1,12 млрд рублей, обязательства — 1,3 млрд рублей.

Соответствующая информация содержится в вестнике Банка России.

Напомним, лицензии банк лишился 9 августа. Официальной причиной было названо неисполнение кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, в течение последних нескольких месяцев деятельность «Резерва» была сопряжена с повышенными кредитными рисками. 8 сентября регулятор обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском о банкротстве «Резерва».

Процесс начнется в октябре.

ЕАН первым написал о том, что вкладчики «Резерва» с начала августа не могли снять деньги со своих счетов. Платежи между юрлицами также были остановлены. Незадолго до этого в банке сменились собственники.