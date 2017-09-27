Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Массовая драка туристов РФ в Турции (видео)
Путин заставил понервничать президентскую охрану
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
12:49 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области к теплу подключили почти 95 процентов соцобъектов

Единичные случаи задержки подачи тепла связаны с ремонтными работами.

В Омской области активно продолжается подключение к теплоснабжению социальных объектов. Не всё и не везде идет гладко. Есть единичные случаи задержки.

Так, по данным регионального Минстроя, в сельских районах задержка подачи тепла связана с ремонтными работами. В частности, только сегодня потеплеет в одной из школ Горьковского района — устраняется техническая неисправность.

Минстрой Омской области:

— Возникшая на сетях Москаленского района нештатная ситуация будет устранена в течение 1−2 дней. Перевод на более эффективное электроотопление школы, детского сада и ФАП в Одесском районе также завершится до конца рабочей недели. Все возникающие технические вопросы будут оперативно решены в ближайшие дни и часы.

В целом подача тепла в этом году проводится значительно активнее и в более ранние сроки. Минстрой заверяет, что в ближайшие часы отопление дадут во все школы, детские сады и учреждения культуры области.

Согласно сводке, на сегодняшнее число, тепло подается в 4 673 объектов, что составляет 93,6% от общего количества.

Вместе с тем в Омске подключено к теплоснабжению 98,2% объектов социальной сферы. Подключение продолжается на 6 объектах здравоохранения, 7 объектах культуры и 2 учреждениях бюджетной сферы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Депутат Ивченко пообещал не устраивать украинские бои в омском Горсовете -ФОТО
Главу МЧС Корбута выбрали спикером Горсовета Омска
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
ФСБ построит заграждение на границе Крыма с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь