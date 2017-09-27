В Омской области к теплу подключили почти 95 процентов соцобъектов

В Омской области активно продолжается подключение к теплоснабжению социальных объектов. Не всё и не везде идет гладко. Есть единичные случаи задержки.

Так, по данным регионального Минстроя, в сельских районах задержка подачи тепла связана с ремонтными работами. В частности, только сегодня потеплеет в одной из школ Горьковского района — устраняется техническая неисправность.

Минстрой Омской области:

— Возникшая на сетях Москаленского района нештатная ситуация будет устранена в течение 1−2 дней. Перевод на более эффективное электроотопление школы, детского сада и ФАП в Одесском районе также завершится до конца рабочей недели. Все возникающие технические вопросы будут оперативно решены в ближайшие дни и часы.

В целом подача тепла в этом году проводится значительно активнее и в более ранние сроки. Минстрой заверяет, что в ближайшие часы отопление дадут во все школы, детские сады и учреждения культуры области.

Согласно сводке, на сегодняшнее число, тепло подается в 4 673 объектов, что составляет 93,6% от общего количества.