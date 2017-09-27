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13:10 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан подписал контракт на поставку урана в США, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

«Контракт носит долгосрочный характер. Это очень важно и существенно. Это не разовый контракт, он рассчитан на 7 лет. Общая стоимость контракта превышает 300 миллионов долларов. Что касается цен, то есть соответствующие котировки и мы будем работать по этим котировкам. При этом можно сказать, что соглашение подписано на очень выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые страны-поставщики уранового концентрата», — отметил министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев.

Ранее появлялась информация, что дополнительными поставками урана из Узбекистана заинтересовалась Индия. Также узбекский уран успешно поставлялся в Японию.

По данным Госкомгеологии Узбекистана, разведанные и оцененные запасы урана составляют около 190 тысяч тонн, из которых более 140 тысяч тонна — уран месторождений песчаникового типа, 47 тысяч тонн — черносланцевого типа.

В последние несколько лет правительство Узбекистана пытается привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в экономическом плане требуют существенных инвестиций.

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 Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана
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