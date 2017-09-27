Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан подписал контракт на поставку урана в США, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан подписал контракт на поставку урана в США, сообщает корреспондент Sputnik.
«Контракт носит долгосрочный характер. Это очень важно и существенно. Это не разовый контракт, он рассчитан на 7 лет. Общая стоимость контракта превышает 300 миллионов долларов. Что касается цен, то есть соответствующие котировки и мы будем работать по этим котировкам. При этом можно сказать, что соглашение подписано на очень выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые
Ранее появлялась информация, что дополнительными поставками урана из Узбекистана заинтересовалась Индия. Также узбекский уран успешно поставлялся в Японию.
В последние несколько лет правительство Узбекистана пытается привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в экономическом плане требуют существенных инвестиций.