Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана

«Контракт носит долгосрочный характер. Это очень важно и существенно. Это не разовый контракт, он рассчитан на 7 лет. Общая стоимость контракта превышает 300 миллионов долларов. Что касается цен, то есть соответствующие котировки и мы будем работать по этим котировкам. При этом можно сказать, что соглашение подписано на очень выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые страны-поставщики уранового концентрата», — отметил министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев.