У кого самая высокая зарплата в Пермском крае?

В Пермском крае в июле самая высокая средняя заработная плата отмечена в таких сферах деятельности, как финансовая, страховая и добыча полезных ископаемых. Работники этих сфер в среднем получали свыше 50 тыс. рублей.

По данным Пермьстата, средняя заработная плата одного работника в финансовой или страховой области составила 52 426,4 рубля, а работающего в сфере добычи полезных ископаемых — 51 492,1 рубля. Самая низкая заработная плата в июле отмечена у работников гостиниц и предприятий общепита — 15 444,9 рубля.

Добавим, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в июле составила 31 185,1 рубля, а за второй квартал 2017 года — 32 786 рублей.

Выше этой планки, по данным органов статистики, в июле отмечена зарплата в сфере обрабатывающих производств — 36 976,8 рубля, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 38 559,8 рубля, транспортировки и хранения — 33 505,2 рубля, информации и связи — 42 292 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности — 40 677,4 рубля, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения — 37 371,4 рубля.