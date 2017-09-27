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13:16 (мск), источник: ИА REGNUM

У кого самая высокая зарплата в Пермском крае?

По данным Пермьстата, самый высокий доход в июле 2017 года имели работники страховой и финансовой сферы деятельности. Средняя зарплата в этой области — 52426,6 рубля.

В Пермском крае в июле самая высокая средняя заработная плата отмечена в таких сферах деятельности, как финансовая, страховая и добыча полезных ископаемых. Работники этих сфер в среднем получали свыше 50 тыс. рублей.

По данным Пермьстата, средняя заработная плата одного работника в финансовой или страховой области составила 52 426,4 рубля, а работающего в сфере добычи полезных ископаемых — 51 492,1 рубля. Самая низкая заработная плата в июле отмечена у работников гостиниц и предприятий общепита — 15 444,9 рубля.

Добавим, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в июле составила 31 185,1 рубля, а за второй квартал 2017 года — 32 786 рублей.

Выше этой планки, по данным органов статистики, в июле отмечена зарплата в сфере обрабатывающих производств — 36 976,8 рубля, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 38 559,8 рубля, транспортировки и хранения — 33 505,2 рубля, информации и связи — 42 292 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности — 40 677,4 рубля, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения — 37 371,4 рубля.

Примечательно, что деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (27 469,7 рубля), образования (19 731,5 рубля), а также в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (21 954,5 рубля) средний заработок работников не дотягивает до средней по экономике (за первое полугодие 2017 года это 39 858,9 рубля).

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