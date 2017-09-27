Гомельский мясокомбинат будет выпускать котлеты для гамбургеров
МИНСК, 27 сен — Sputnik. ОАО «Гомельский мясокомбинат» планирует приобрести автоматическую линию для производства полуфабрикатов для гамбургеров, сообщил портал «Деловой Гомель».
МИНСК, 27 сен — Sputnik. ОАО «Гомельский мясокомбинат» планирует приобрести автоматическую линию для производства полуфабрикатов для гамбургеров, сообщил портал «Деловой Гомель».
Линия состоит из четырех элементов — котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой, а также аппарата сухой панировки.
Сообщается, что на предприятии в будущем планируется выпускать мясные полуфабрикаты для изготовления гамбургеров двух диаметров — 100 миллиметров (45 граммов) и 120 миллиметров (90 граммов).
По информации портала, за смену на мясокомбинате смогут делать от 4 до 6 тысяч мясных котлет.