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13:36 (мск), источник: Sputnik.by

Гомельский мясокомбинат будет выпускать котлеты для гамбургеров

МИНСК, 27 сен — Sputnik. ОАО «Гомельский мясокомбинат» планирует приобрести автоматическую линию для производства полуфабрикатов для гамбургеров, сообщил портал «Деловой Гомель».

Источник: Reuters

Линия состоит из четырех элементов — котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой, а также аппарата сухой панировки.

Сообщается, что на предприятии в будущем планируется выпускать мясные полуфабрикаты для изготовления гамбургеров двух диаметров — 100 миллиметров (45 граммов) и 120 миллиметров (90 граммов).

По информации портала, за смену на мясокомбинате смогут делать от 4 до 6 тысяч мясных котлет.

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