Совет директоров Уральского приборозавода прекратил полномочия временного гендиректора спустя 5 месяцев
Екатеринбург. 27 сентября.
Екатеринбург. 27 сентября.
Вместо С. Смолина временным генеральным директором назначен Алексей Миллер с формулировкой «На срок до избрания генерального директора общества в установленном порядке».
Ранее сообщалось, что совет директоров УПЗ в апреле принял решение приостановить полномочия гендиректора предприятия Александра Морозова. Вместо него временным генеральным директором был назначен С. Смолин.