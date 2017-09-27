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13:34 (мск), источник: Интерфакс

Совет директоров Уральского приборозавода прекратил полномочия временного гендиректора спустя 5 месяцев

Екатеринбург. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Совет директоров АО «Уральский приборостроительный завод» («УПЗ», Свердловская область, входит в АО «Концерн радиоэлектронные технологии», «КРЭТ») прекратил полномочия временного генерального директора Сергея Смолина с 26 сентября, говорится в материалах компании.

Вместо С. Смолина временным генеральным директором назначен Алексей Миллер с формулировкой «На срок до избрания генерального директора общества в установленном порядке».

Ранее сообщалось, что совет директоров УПЗ в апреле принял решение приостановить полномочия гендиректора предприятия Александра Морозова. Вместо него временным генеральным директором был назначен С. Смолин.

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