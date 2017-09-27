В Волгограде УК оштрафовали за ненадлежащее содержание газопровода в доме
ООО «МУК г. Волгограда» оштрафовали на 125 000 рублей за ненадлежащее содержание газопровода в одной из многоэтажек в Центральном районе.
ООО «МУК г. Волгограда» оштрафовали на 125 000 рублей за ненадлежащее содержание газопровода в одной из многоэтажек в Центральном районе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ООО «МУК г. Волгограда» на протяжении длительного времени не предпринимало меры по приведению внутридомового газового оборудования в надлежащее состояние, в том числе после соответствующего уведомления о недостатках от АО «Волгоградгоргаз».
«Это могло способствовать нарушению целостности газопровода, проходящего в подъезде, что, в свою очередь, влечет угрозу жизни и здоровью жильцов», — подчеркнули в прокуратуре.
Ведомство возбудило дела об административном правонарушении в отношении управляющей организации и ее директора.