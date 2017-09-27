В Волгограде УК оштрафовали за ненадлежащее содержание газопровода в доме

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ООО «МУК г. Волгограда» на протяжении длительного времени не предпринимало меры по приведению внутридомового газового оборудования в надлежащее состояние, в том числе после соответствующего уведомления о недостатках от АО «Волгоградгоргаз».